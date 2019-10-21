Воронеж, 21 октября 2019, 08:56 — REGNUM Вадим Башилов назначен руководителем управы Левобережного района Воронежа с 21 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. До согласования с гордумой Башилов будет работать с приставкой «и.о.».
Вадим Башилов родился 14 марта 1969 года в Оренбурге, окончил Воронежский политехнический институт, работал на воронежских предприятиях, в том числе, в коммунальной сфере, также занимал должности в Левобережной и Центральной районных управах. Ранее управу Левобережного района возглавлял Олег Копытин, который перешёл на аналогичную должность в Советском районе.