Воронеж, , 08:56 — REGNUM Вадим Башилов назначен руководителем управы Левобережного района Воронежа с 21 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. До согласования с гордумой Башилов будет работать с приставкой «и.о.».

"Вы получили достаточный опыт руководящей работы в Центральном районе. А Левобережный вам очень хорошо знаком — и это достаточно сложная территория, которая требует особого внимания не только районных, но и городских властей. В 2019 году в районе успешно реализована программа благоустройства дворов», — сказал глава города Вадим Кстенин, представляя нового главу управы, отдельно подчеркнув необходимость сосредоточиться на состоянии дорог в районе в зимний период.

Вадим Башилов родился 14 марта 1969 года в Оренбурге, окончил Воронежский политехнический институт, работал на воронежских предприятиях, в том числе, в коммунальной сфере, также занимал должности в Левобережной и Центральной районных управах. Ранее управу Левобережного района возглавлял Олег Копытин, который перешёл на аналогичную должность в Советском районе.