Сеул, , 08:54 — REGNUM Шесть из десяти граждан Южной Кореи хотели бы быть блогерами на видеохостинговом сайте YouTube. Об этом сообщает KBS со ссылкой на платформу по поиску работы «Saramin».

Согласно результатам опроса, проведенного среди 3 543 человек, 63% респондентов хотели бы стать блогером на YouTube и получать доход от размещения рекламы на своих видеороликах.

Известно, что 70,7% желающих пришлось на молодых людей в возрасте от 20 лет, 60% — на лица старше 30 лет, 45,3% — старше 40 лет. Показатель мужчин и женщин, принявших участие в опросе, был примерно одинаковый — 65% и 61% соответственно.

Известно, что среди основных причин заработка блогерством респонденты отметили: возможность работать в сфере, вызывающей интерес (48,1%), веселье (33,3%), перспективность (25,3%).

Тем не менее лишь 10% респондентов готовы заниматься блогерством в качестве основной деятельности, а 31,8% опрошенных сообщили, что примут окончательно решение после того, как попробуют заняться блогерством.