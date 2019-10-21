Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве 21 октября ожидается теплая погода. Воздух днем прогреется от +15 до +17°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На небе будет облачно, с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный и западный, его скорость достигнет 7 — 12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 21 октября в Москве был зафиксирован в 1976 году. Тогда в столице был мороз до — 8,9 °С. Самый теплый до этого день был в 1984 году, тогда температура поднялась до отметки +14.3°С.