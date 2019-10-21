Уссурийск, Приморский край, , 08:40 — REGNUM Группа студентов из Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА — Уссурийск) прошла стажировку в Университете Чиба (Япония), в ходе которой обучалась применению гидропонных систем, сообщает пресс-служба российского вуза.

Гидропоника

Стажировка затрагивала область научных исследований и практических наработок в сфере использования малообъёмных гидропонических систем для удовлетворения роста потребностей населения в свежих пищевых продуктах растительного происхождения. Отмечается, что использование данных технологий позволяет компенсировать недостаток или непригодность сельскохозяйственных земель Японии и производить наибольшее количество растений на каждый квадратный метр полезной площади.

В ходе мероприятий, студенты изучили особенности использования теплиц с гидропонными установками, приготовления питательных растворов, производства томатов методом малообъёмной гидропоники. В вузе отметили, что по итогам визита в Японию студенты считают необходимым не только применить полученный опыт в стенах родной академии, но и поделиться им с обучающимися.

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