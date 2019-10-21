Красноярск, , 08:36 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД за прошедшие сутки изготовили более 30 документов для пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе.

Как сообщили иа 21 октября в краевом главке МВД, полицейские приняли 36 заявлений об утрате паспортов, в том числе два — от иностранных граждан, находящихся в России без нарушений миграционного законодательства. Изготовлено 34 паспорта. Их планируют отдать заявителям в ближайшее время.

Также принято шесть заявлений об утрате водительских удостоверений. Документы изготавливаются.

Часть изготовленных документов направили пострадавшим в медучреждения.

Как сообщало иа, в Курагинском районе Красноярского края 19 октября прорвало технологическую дамбу на территории золотодобывающего рудника. Погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, десятки человек пострадали.

https://regnum.ru/news/2753846.html