Эрбиль, Ирак, , 08:41 — REGNUM Курдский писатель Хармин Ахмед опубликовал свою первую книгу «Киркук и я», посвященную второй годовщине сражения при Прде, об этом 21 октября сообщает BasNews.

Представление книги прошло в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиле. Произведение повествует об особой роли города Киркук в курдской идентичности.

В сражении при Прде, городе, расположенном недалеко от Эрбиля, курдские вооруженные силы одержали победу над шиитскими ополченцами, данное событие второй год отмечается в Иракском Курдистане.

В ходе презентации романа прошла также церемония награждения журналистов и писателей, чьи труды внесли вклад в развитие курдской идентичности Киркука, находящегося в настоящий момент под контролем центрального правительства Ирака.

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