Махачкала, , 08:30 — REGNUM Почти 60 цифровых флюорографов нового поколения получат медучреждения Дагестана до конца 2019 года. На закупку диагностического оборудования из регионального бюджета было выделено порядка 355 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

На сегодняшний день 38 медицинских организаций получили новые аппараты, из них три передвижные станции. Остальные 20 флюорографов поступят в регион до конца октября.

В ведомстве рассказали, что новые аппараты обладают «массой преимуществ», одно из них — минимальная лучевая нагрузка при их использовании. Также отмечается, что новые установки позволяют делать снимки высокого разрешения, которые будут храниться в памяти устройства в электронном виде. Это позволит врачам сверять их с предыдущими результатами.

По словам главы минздрава Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, новое оборудование даст возможность на ранних стадиях выявлять туберкулез и другие заболевания легочной системы и при необходимости своевременно начать лечение.

В ведомстве добавили, что изначально в текущем году планировалось приобрести 55 стационарных флюорографов. Однако в процессе торгов удалось сэкономить средства для дополнительной закупки ещё трех аппаратов.

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