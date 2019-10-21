Самара, , 08:32 — REGNUM Мемориальную доску в память о воинах-связистах, которые погибли при выполнении воинского долга, открыли Самаре. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Мемориальная доска была открыта в честь 100-летия войск связи в воинской части бригады управления Центрального военного округа, дислоцированной в Самаре.

После торжественного открытия памятной доски на плацу части состоялось торжественное построение личного состава. На нем военнослужащим вручили награды и благодарственные письма. А в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся праздничный концерт.