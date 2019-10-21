Оренбург, , 08:24 — REGNUM В Оренбургской области суд признал бездействие Кардаиловского сельсовета незаконным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, чиновники не объявили открытого конкурса по отбору управляющей компании для двух многоквартирных домов.

В селе Кардаилово в отношении двух домов до сих пор не выбран способ управления. Администрация не объявляла конкурса по отбору управляющих компаний, в установленный срок конкурс проведен не был.

Как считает прокуратура, такая ситуация может негативно отразиться на жилищных условиях собственников квартир в домах, которые находятся без управления.

Суд обязал устранить нарушение, удовлетворив иск надзорного ведомства. Решение суда не вступило в законную силу.