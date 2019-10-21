Кацина, , 08:28 — REGNUM Еще почти 150 пленников были спасены из школы в северной Нигерии, руководство которой утверждало, что она преподавала ученикам Коран, однако вместо этого несовершеннолетние «ученики» неоднократно подвергались насилию. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции.

По информации агентства, это был четвертый рейд по «исламским школам» северной Нигерии за этот месяц. В результате всех операций общее число освобожденных из религиозных школ превысило 1000 человек, сообщили в полиции.

Журналисты надеются, что данный рейд окажет большее давление на президента страны Мухаммаду Бухари, чтобы убедить того принять меры в отношении слабо регулируемых «Исламских школ» под названием Almajiris, в которых, по словам экспертов, учатся миллионы детей на преимущественно мусульманском севере страны.

Чиновник сказал Reuters, что подвергнувшаяся последнему рейду школа принадлежала тому же человеку, который владел одной из школ в соседнем штате Кацина, обыск в которой прошел на прошлой неделе, и уже был арестован полицией.

Те, кого освободили из других школ за последний месяц, были прикованы к стенам, избиты и подвергнуты сексуальному насилию, сообщили в полиции.

Президент Бухари, происходящий из штата Кацина, еще в июне заявил, что он планирует запретить деятельность школ Almajiris, однако не сделал этого немедленно.

Пресс-служба президента процитировала заявление Бухари, сделанное им в субботу, 19 октября: «ни одно ответственное демократическое правительство не потерпит существования камер пыток и физического насилия над пленниками во имя своей реабилитации», пообещав принять срочные меры.

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