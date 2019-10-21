Железноводск, Ставропольский край, , 08:28 — REGNUM Конкурс на скоростное поедание хинкали устроят в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Он состоится 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе администрации города.

Гастрономический баттл станет частью вкусного праздника «Железное объедение», который в Железноводске пройдет уже во второй раз в этом году. Хитами праздника станут конкурсы «Переешь», «Перепей», «Перетанцуй» и «Перерисуй», принять участие в которых смогут все желающие.

Кроме того, в этот день все жители и гости города смогут полакомиться пловом, «который приготовят по секретному рецепту». Лучший повар получит в награду кубок «Железное объедение».

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об избавлении Москвы и России от польских интервентов в 1612 году.