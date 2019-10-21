Тайюань , Китай, , 07:59 — REGNUM Департамент общественной безопасности провинции Шаньси на севере Китая сообщил об аресте 10 подозреваемых в контрабанде 21 кг наркотиков, сообщает 20 октября агентство Синьхуа.

Полиция города Цзиньчжун выявила подозреваемого в торговле наркотиками еще в конце октября 2018 года. С тех пор власти провели расследование, которое выявило больше улик, которые вывели полицейских на целую банду наркоторговцев.

При помощи правоохранителей из провинции Юньнань на юго-западе Китая, полиция изъяла 21 кг наркотиков в пограничных районах провинции Юньнань, схватив 10 подозреваемых и 16 наркоманов. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 12,8 кг метамфетамина.

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