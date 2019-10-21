Петропавловск-Камчатский, , 08:02 — REGNUM Малые ракетные корабли «Иней» и «Мороз», входящие в состав сил северо-востока Тихоокеанского флота России, выполнили в море ряд учебных задач по огневой подготовке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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МРК «Иней» и «Мороз» выполнили артиллерийские стрельбы из 76-мм пушек АК-176 по буксируемому щиту, а также отразили «ракетное нападение противника» с помощью 30-мм автоматических скорострельных пушек АК-630. Кроме того, экипажи МРК отработали алгоритмы обнаружения противника и нанесения по нему ударов с помощью противокорабельных ракет «Малахит», проведя условные пуски.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения масштабных стратегических учений «Гром-2019» с реальными пусками ракет дальнего действия, все ракеты достигли своих целей.