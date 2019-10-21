Воронеж, , 07:50 — REGNUM Теплая и сухая погода, установившаяся в Воронеже, сохранится в ближайшие дни — по прогнозам синоптиков, как минимум до 22 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным воронежского гидрометеоцентра, 21−22 октября в Воронеже воздух днём прогреется до +18−19 градусов, ночью температура опустится не ниже +8. Небольшие дожди ожидаются в ночь на среду, 23 октября, но днём по-прежнему будет тепло и солнечно. 24−25 октября дневная температура опустится до +15 градусов, возможны дожди.

Отметим, температура выше +18 держится в Воронеже уже почти полторы недели. При этом батареи в квартирах горожан — обжигающие, температура близка к +30.