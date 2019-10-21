Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбурге двух адвокатов подозревают в продаже адвокатского статуса. Обе женщины задержаны. Однако заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде, сообщают СМИ.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — о посредничестве в коммерческом подкупе и о коммерческом подкупе.

По данным информресурсов, речь идет о получении денег за успешную сдачу квалификационных экзаменов для получения адвокатского статуса. Одна из фигуранток явилась к следователям с повинной, однако до этого, как считают силовики, пыталась скрыться. Свои действия она просила квалифицировать как мошенничество, в то же время признавшись, что брала деньги за помощь в получении адвокатского статуса.