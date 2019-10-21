Пекин, , 07:43 — REGNUM Записи празднования Дня образования КНР на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина дошли до полок магазинов по всему Китаю, сообщает агентство Синьхуа.

Запись собрания на площади Тяньаньмэнь, военного парада, гражданского шествия и вечернего концерта продаются по всей Поднебесной на DVD и USB-носителях. Всего шесть продуктов, связанных с 70-й годовщиной со дня основания КНР были выпущены компанией China Media Group (CMG).

Помимо мандаринского и кантонского наречия, ряд продуктов представлены также и на монгольском, тибетском, уйгурском, казахском и корейском языках, а также на английском, русском, французском, испанском, арабском и португальском, отметили в CMG. Видеозаписи доступных во всех книжных магазинах и ключевых платформах онлайн-торговли.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китайской Народной Республике исполнилось 70 лет. По случаю столь внушительной даты власти страны устроили грандиозные празднования. Традиционно с них стартовала неделя торжеств.