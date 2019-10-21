Челябинск, , 07:32 — REGNUM В челябинском Сосновском районе руководство муниципалитета не сумело синхронизировать строительство детских садов с подъездными дорогами. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Здания будущих детских садов находятся в отдалении от дорог. Текслер отмечает, что к таким объектам подъезд нужно готовить заранее.

«И, вообще, мне кажется, что сначала должна появляться дорога, а потом стройка, но здесь этого не случилось. Объяснения мне какие-то давали, но очевидно, что это недоработка», — отметил чиновник.

Губернатор подчеркнул, что перед началом строительства нужно решить вопросы, связанные с технологическим присоединением и с дорожной инфраструктурой. Причём делать это надо одновременно. Он выразил надежду на то, что в будущем чиновники будут учитывать такие моменты.

Как сообщало ИА REGNUM, один из детсадов в Сосновском районе планируют сдать до 10 ноября, а второй — до 22-го. Но пока у областного руководства есть опасения, что вовремя это сделать не удастся.

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