Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбурге приюту «Кошкин дом «Филимоша» выписан штраф 90 тыс. рублей. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети.

Зоозащитники отметили, что не согласны с таким административным решением и намерены его оспаривать, поскольку штраф наложен за сокрытие массовой гибели животных. Между тем благотворительный фонд не скрывал факта массового падежа кошек, более того, СМИ получили информацию, что называется, из первых рук. Кроме того, были извещены полиция и дежурный по городу.

«Управление ветеринарии мы не уведомили только потому, что у нас не было цели утилизации биологических отходов. А была цель завести уголовное дело и максимально привлечь все компетентные службы города к раскрытию преступления!» — заявили в приюте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в приюте для животных погибли более 60 кошек. От резкого запаха, который ощущался в здании, зоозащитники падали в обморок. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. В самом приюте считают, что причиной массовой гибели кошек стал сероводород.

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