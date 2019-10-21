Цзинань, Китай, , 07:31 — REGNUM Провинция Шаньдун на востоке Китая существенно нарастила импорт свинины за первые три квартала 2019 года в связи с дефицитом мяса и ростом цен на внутреннем рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция импортировала 229 тыс. тонн свинины за девять месяцев, что на 90,9% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил представитель таможни города Циндао Мэн Гуансяо. Главными поставщиками свинины стали Испания, Канада, Бразилия, Германия и Нидерланды.

В то же время Шаньдун импортировала 159 тыс. тонн говядины преимущественно из Аргентины, Уругвая, Новой Зеландии и Австралии в числе прочих стран, что на 80,5% больше, чем годом ранее.

Отметим, что резкий рост цен на свинину в Китае, а также дефицит этого мяса связаны с африканской чумой свиней, которая уже второй год бушует в Поднебесной, вынуждая сокращать поголовье зараженных животных, что напрямую приводит к дефициту этого мяса на рынке.

Так, всего за неделю, завершившуюся 13 октября, оптовые цены на свинину подскочили на 14,8% относительно предыдущей недели, если верить данным министерства коммерции КНР.