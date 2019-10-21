Новосибирск, , 07:20 — REGNUM Самыми популярными направлениями среди пассажиров новосибирского аэропорта «Толмачёво» по итогам сентября 2019 года стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Владивосток, Анталья, Пекин, Ларнака, Камрань, Санья, Бишкек, Ош, Алматы, Нур-Султан, Ходжент, сообщается на сайте аэропорта.

Самыми динамичными направлениями месяца (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) на внутрироссийских авиалиниях были: Братск (+124,9%), Самара (+103,3%), Полярный (+86,7%), Казань (+85,2%), Челябинск (+82,6%), Новый Уренгой (+76,7%), Пермь (+75,2%), Талакан (+69,9%), Улан-Удэ (+69,8%). На международных — Наманган (+222,6%), Хаммамет (+51,1%), Сеул (+46,1%), Бишкек (+46%).

Отметим, что в 2019 году «Толмачёво» обслужил уже 24 603 самолёто-вылета (+11,9% к аналогичному периоду прошлого года), в сентябре — 3 073 (+8%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доля трансферного пассажиропотока новосибирского аэропорта по итогам девяти месяцев составила 27% в общем потоке.

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