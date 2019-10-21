Пермь, , 07:18 — REGNUM В Пермском крае на наделе (21−27 октября) прогнозируют аномальное потепление и большое количество осадков. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, температура воздуха будет на 2−4° выше климатической нормы, а количество осадков вдвое превысит норму.

По прогнозам синоптиков, ливни будут сопровождаться сильным ветром. 21 октября порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. К вечеру столбик термометра повысится до 8 градусов по Цельсию выше нуля, а в ночь на 22 октября — до 10 градусов.

Еще одним теплым днем, когда температура воздуха составит 10 градусов по Цельсию выше нуля, должна стать суббота — 26 октября.