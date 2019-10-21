Челябинск, , 07:13 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области подрядчики не успевают вовремя построить детские сады. Ситуация с ними самая критичная в плане сроков ввода, заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Детсады строятся по нацпроекту. Построить их планируется до конца года, а где-то и раньше. Пока ход подготовки к сдаче вызывает опасения у областного руководства. Один из трёх планировавшихся в в Сосновском районе заменили на другой объект. Ещё два находятся в работе.

«Два детских сада в «Звездном» и Шигаево должны быть построены и введены в этом году. Мы увидели, что есть большое количество вопросов по готовности этих объектов», — отметил Текслер.

В деревне Шигаево детсад будет на 150 мест. Его предстоит сдать к 10 ноября. Текслер выражал тревогу по поводу соблюдения сроков ещё в июле. Сейчас, спустя три месяца, риски не успеть сохраняются.

В микрорайоне «Звёздный» детсад будет на 230 мест. Пока это здание готово на 70%. Его требуют сдать к 22 ноября.