Пекин, , 07:12 — REGNUM Национальная сеть мониторинга грибковых заболеваний была создана в Китае для улучшения лечения этих заболеваний, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Сеть будет состоять из национального центра в Пекинской союзной больнице Медицинского колледжа и 31 мониторингового центра уровня провинций. Количество учреждений в рамках сети достигло 717 единиц, по данным на 16 октября.

По данным госпиталя, усиление эпидемиологического надзора за лекарственной устойчивостью грибков станет ключом к улучшению клинической антиинфекционной терапии в стране и сдерживанию устойчивости грибков к лекарственным препаратам.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай создаст Национальную комиссию здравоохранения для лечения редких заболеваний с целью улучшения качества предоставляемой медицинской помощи.

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