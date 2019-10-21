Пекин, , 06:50 — REGNUM Новый прямой авиамаршрут был запущен между туристическим городом Чжанцзяцзе центральной китайской провинции Хунань и южнокорейским городом Муан, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Авиамаршрут будет обеспечиваться самолетами Boeing 737−800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Еженедельно будет осуществляться два рейса в обе стороны — по четвергам и воскресеньям, сообщили в Международном аэропорту «Хэхуа» города Чжанцзяцзе.

Рейс номер 7C8215 из Муана в Чжанцзяцзе будет вылетать в 9:10 и пребывать в пункт назначения в 12:25 по пекинскому времени. Обратный рейс — вылетать из Чжанцзяцзе в 13:45 и пребывать в Муан в 16:10 по Пекину.

Отметим, что Чжанцзяцзе является знаменитым китайским туристическим местом, где можно увидеть живописные горы Улинъюань, которые входят в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Аэропорт Чжанцзяцзе уже имеет несколько прямых рейсов с городами Юго-Восточной и Восточной Азии.