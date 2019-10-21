Пекин, , 06:40 — REGNUM Береговая охрана Китая раскрыла более 1600 случаев преступлений на море на 3,2 млрд юаней ($452,7 млн) с начала 2019 года, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

В число совершенных преступлений вошли ряд серьезных, включая перевозку наркотиков, контрабанду нефтепродуктов, сигарет, мусора, а также редких и находящихся под защитой государства видов животных.

В 2019 году береговая охрана задержала более 2400 подозреваемых в контрабанде, конфисковав 5,06 тонн наркотиков и арестовав более 200 человек, причастных к организации преступлений. Отчасти в этом помогали неравнодушные граждане, которые звонили на горячую линию и сообщали о фактах нарушений.