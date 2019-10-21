Новосибирск, , 06:32 — REGNUM В Новосибирской области сегодня днём, 21 октября, пройдёт комплексная проверка системы эфирного оповещения населения. По данным регионального управления МЧС России, с 15:40 до 16:00 (время местное) в области кратковременно будут запущены электросирены и уличные громкоговорители.

Новосибирцев попросили «соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами».

В ведомстве отметили, что комплексные тренировки по оповещению населения проводятся два раза в год, в соответствии с планом основных мероприятий региона.