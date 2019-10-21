Пекин, , 06:14 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР запустила информационную систему о регистрации фактов лечения редких заболеваний с целью продвижения их диагностики и лечения, сообщает агентство Синьхуа.

Более 300 госпиталей примут участие в создании совместной сети по редким заболеваниям, где будет публиковаться информация о всех пациентах с редкими заболеваниями уже с 1 ноября текущего года, а до конца года будут добавлены все случаи лечения этих заболеваний с 2015 года по конец 2019 года.

Как отметил генеральный секретарь Китайского альянса по редким заболеваниям Чжан Шуян, сбор и централизация всех этих данных поможет улучшить качество лечения редких заболеваний. При этом, неверный диагноз и трудности с подбором медикаментов являются главными вызовами в диагностике и лечении редких заболеваний.