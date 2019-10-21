Сантьяго, , 05:37 — REGNUM Ущерб от охвативших Чили беспорядков подсчитали в метро Сантьяго. По предварительным данным, размер ущерба составил 200 миллионов долларов, сообщил 20 октября директор столичного метрополитена Рубен Альварадо, передает чилийская The Times.

Сообщается, что в понедельник, 21 октября, в столице будет работать лишь одна ветка метро между станциями Пахаритос и Лос Доменикос. Остальные ветки, согласно данным пресс-службы метро, не работают и не возобновят работу в ближайшем будущем.

Компенсировать транспортный коллапс власти пытаются за счет наземного транспорта. На маршруты введены дополнительные общественные такси. Пригородным автобусам разрешен въезд в центр Сантьяго.

Акции протеста, почти неделю сотрясающие столицу Чили, распространились и на другие города страны. Причиной народного негодования стало повышение тарифов на проезд в метро.

Согласно последним данным, в результате протеста погибли не менее 10 человек, ранены 167 человек. Еще 308 были задержаны полицией.

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