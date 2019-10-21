Новосибирск, , 05:11 — REGNUM Десяткам новосибирцев придётся заплатить транспортный налог с максимальным повышающим коэффициентом. Речь идёт о собственниках 54 легковых автомобилей. При начислении налога за 2018 год в отношении них был применён коэффициент 3. Из этих 54 автомобилей 21 зарегистрирован на физических лиц, сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

Дорогой автомобиль

Как пояснили в управлении, повышающий коэффициент (от 1,1 до 3) применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 млн рублей.

Заплатить налог по максимальному повышающему коэффициенту 3 придётся, например, владельцу автомобиля «Бентли Bentayga» (2016 год выпуска, двигатель мощностью 608 л.с., средняя стоимость от 15 млн рублей). Собственнику предстоит перечислить в бюджет 273,6 тыс. рублей. Налог за автомобиль «Мерседес-Бенц AMG GLS 63» (2017 год выпуска, мощность двигателя 585 л.с., средняя стоимость 10−15 млн рублей) составил 263,25 тыс. рублей. За автомобиль «Ленд Ровер Рендж Ровер» (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 л.с., средняя стоимость 10−15 млн руб.) сумма налога — 229,5 тыс. рублей.

Отметим, что к уплате в 2019 году в Новосибирской области физическим лицам начислен транспортный налог в размере 2,3 млрд рублей. Они являются собственниками 1 млн 60 тыс. транспортных средств.