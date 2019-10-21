Нижний Новгород, , 03:32 — REGNUM Идея нижегородского мэра Владимира Панова присоединить к Нижнему Новгороду Новинский сельсовет разделила жителей: дольщики, вложившие средства в долгострой ЖК «Новинки Smart City», выступают за присоединение, а сельчане, что живут в самих Новинках, против, опасаясь роста тарифов и налоговых ставок, потому требуют референдума. Несмотря на протест и обращение сельчан к Владимиру Путину и губернатору Глебу Никитину, на заключительных общественных слушаниях в протокол было вписано, что они состоялись и большинство за подобное слияние, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В слушаниях приняли участие 230 человек, как следует из протокола. Но на них далеко не все ратовали за слияние. К примеру, специалист по вопросам устойчивого развития городов Александр Иванов предлагал сначала просчитать экономическую составляющую данной инициативы, а до этого момента приостановить процесс объединения, но власти его не услышали.

На вопрос о тарифах, что наиболее всего волновал сельчан, первый заместитель нижегородского мэра Наталия Казачкова уже после слушаний заявила, что «тарифы не увеличатся», но «налоги на транспорт и страхование станут как у Нижнего Новгорода».

Напомним, инициатива присоединить Новинки, что в 7 км от Нижнего Новгорода, была обнародована в сентябре 2019 года. Власти обосновали её необходимостью достройки двух крупных, проблемных ЖК, куда вложили средства несколько тысяч дольщиков. После этого идею согласовали сначала столичные депутаты, потом народные избранники района и сельского поселения. Жителей спросили в последнюю очередь, вызвав возмущение. Сельчане, которых в своё время привлекли в Новинках более низкие цены на ЖКХ, ставки налогов и более доступный уровень жизни, опасаются, что после того, как они станут горожанами на бумаге, это всё пропадёт. Дольщики же настаивают на присоединении, полагая, что иначе вопрос достройки домов не сдвинется с мёртвой точки.

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