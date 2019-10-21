Абакан, , 03:29 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — на 21 октября прогнозируются снег и гололёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС.

По данным синоптиков, 21 октября в Хакасии местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах прогнозируется гололедица.

В земледельческой зоне республики местами может образоваться снежный покров.

Как сообщало ИА REGNUM, неустойчивая погода с осадками и перепадами температур сохраняется в Томской области.

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