Абакан, 21 октября 2019, 03:29 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — на 21 октября прогнозируются снег и гололёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС.
По данным синоптиков, 21 октября в Хакасии местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах прогнозируется гололедица.
В земледельческой зоне республики местами может образоваться снежный покров.
Как сообщало ИА REGNUM, неустойчивая погода с осадками и перепадами температур сохраняется в Томской области.
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