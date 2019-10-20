Москва, , 21:27 — REGNUM В рейтинг самых интересных фестивалей России этих выходных дней, 19 и 20 октября, вошли мероприятия Москвы, Алушты, Ставрополя, Санкт-Петербурга и Перми. Об этом сообщается на портале аналитического агентства «ТурСтат».

Аналитики туристической сферы исходили из таких критериев как популярность и уникальность события. Таким образом, среди лидеров рейтинга оказались крупные фестивали пяти городов России. Примечательно, что особый интерес представляют фестивали музыкальной и экологической направленности.

Первую строчку пятерки лучших событий этих выходных занял XXVII Международный фестиваль «Зодчество», проходивший в Москве. За ним следует I Фестиваль экологии и современной культуры «Алушта.Green», который прошел в Крыму в Алуште. Третье место досталось III Эко-арт фестивалю «Зеленое сердце» в Ставрополе, а четвертую и пятую позицию разделили II Ежегодный международный джазовый фестиваль Rainy Days Jazz Fest в Санкт-Петербурге и XIV Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка» в Перми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых лучших городов стран СНГ для отдыха и путешествий осенью. Среди них были названы Минск (Белоруссия), Нур-Султан (бывшая Астана, Казахстан) и Ереван (Армения).

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