Москва, , 20:49 — REGNUM Росприроднадзор, представители которого планируют проверить все дамбы в Российской Федерации после трагедии в Красноярском крае, обратится с аналогичной просьбой в правительство РФ 21 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в пресс-службе ведомства.

Прорыв дамбы в Красноярском крае Пресс-служба правительства Красноярского края

«Росприроднадзор (21 октября) обратится в правительство Российской Федерации с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. ЧП случилось в районе поселка Щетинкино. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек, еще 44 пострадали.

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