Москва, , 20:29 — REGNUM В Москве у стадиона «Динамо» в Петровском парке состоялось торжественное открытие мемориальной доски советскому вратарю Льву Яшину. Об этом 20 октября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Торжественная церемония, посвященная 90-летию со дня рождения легенды советского футбола Льва Яшина, прошла в преддверии матча «Динамо» — «Кранодар» чемпионата России. Перед открытием мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы к памятнику вратаря, расположенного у Аллеи фонтанов в Петровском парке.

На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор клуба «Динамо» Юрий Белкин, глава управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский и заслуженные экс-футболисты клуба.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что легендарный вратарь московского футбольного клуба «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии издания France Football. Голкиперу 22 октября исполнилось бы 90 лет.

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