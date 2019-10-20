Екатеринбург, , 20:17 — REGNUM В Екатеринбурге появилась несуществующая станция метрополитена. Она отмечена на карте города в Google.

Цитата Google maps

Находится обозначение станции в районе улицы Посадской. Там на схеме красуется характерная для указания станций «подземки» буква «М».

Появление лишней станции вызвало резонанс. На форумах и в соцсетях одни граждане требуют убрать метку, которая, по их словам, вводит в заблуждение и жителей города, и особенно гостей, а другие предлагают сервису Google вложиться в строительство новой станции, раз уж они её указали на карте.

Отметим, станция «Посадская» действительно имеется, но лишь в третьей линии метрополитена которой пока нет даже в проекте. Более того, уже почти десять лет метро в Екатеринбурге не строится. Пока власти не могут найти денег даже на вторую ветку метро.