Букаву, Конго, , 19:51 — REGNUM С начала этого года в главной тюрьме города Букаву, находящегося в восточной части Демократической Республики Конго, скончалось 45 заключенных вследствие отсутствия медицинской помощи.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, работники здравоохранения, работающие в тюрьме, подтвердили данное сообщение.

«С января этого года 45 заключенных погибли из-за отсутствия медицинской помощи», — сообщил Уильям Басимике, один из местных работников здравоохранения, журналисту агентства.

По его словам, часть заключенных, нуждавшихся в помощи, была доставлена в центральную больницу города Бени, но в ней не было ни лекарственных средств, ни необходимого оборудования.

В связи с этим находящиеся в тюрьме начали бастовать, выступая против отсутствия лекарств и оборудования для оказания помощи.

Также отмечается, что тюрьма в городе Букаву, построенная еще в колониальные времена, рассчитана на 350−500 заключенных, однако в настоящее время в ней пребывают тюремный срок около двух тысяч заключенных.