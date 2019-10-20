Рига, , 18:26 — REGNUM Для 68% жителей Латвии гомосексуальные отношения не являются приемлемой нормой. Об этом пишет портал LSM, ссылаясь на исследование Евробарометра.

Так, для 25% опрошенных такие отношения являются нормой, а у 7% мнения по этому поводу нет. Ещё более агрессивную позицию к сексуальным меньшинствам занимают только в Болгарии, где только 20% считают однополые отношения нормой, а для 71% это не считается возможным. Самый высокий уровень толерантности в Швеции 95%, Нидерландах — 92%, Дании — 90%. А в среднем по Европе однополые связи являются нормой для 70% жителей.

Отмечается, что только 13% жителей Латвии чувствуют себя комфортно, если гомосексуалы мужчины будут публично выражать свои чувства — целоваться или держаться за руки. Для 7% это условно приемлемо, а для 75% — это доставит большой дискомфорт. Интересно, что к лесбиянкам отношение более сдержанное. Здесь публичное выражение чувств будет отталкивать 62% жителей, а 20% опрошенных отнесутся к этому с пониманием.

45% жителей Латвии отметили свой дискомфорт, если высокие должностные посты в стране будут занимать представители сексуальных меньшинств, а для 32% это не составляет большой проблемы. К транссексуалам отношение более негативное, на высших постах их не хотят видеть 54%.

49% опрошенных жителей Латвии готовы уравнять в правах сексуальные меньшинства и гетеросексуальные пары. 67% латвийцев против введения в официальный оборот документов для третьего пола. Треть жителей считает, что в Латвии широко распространена дискриминация геев, бисексуалов и лесбиянок.