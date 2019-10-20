Красноярск, , 16:58 — REGNUM Единовременную страховую выплату получат семьи, чьи родственники погибли при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Семьям погибших (во время ЧП в Красноярском крае) будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременная страховая выплата в индивидуальном размере также будет выплачена пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2019 г. на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края на территории золотодобывающего рудника прорвало технологическую дамбу. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек, более 40 пострадали.

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