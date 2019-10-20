Пермь, , 16:32 — REGNUM В Перми с 22 по 25 октября пройдет VI Всероссийский форум национального единства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форум направлен на создание единой общероссийской площадки, на которой представители органов государственной власти, местного самоуправления регионов Российской Федерации и специалисты общественных объединений могут обменяться опытом в реализации государственной национальной политики России.

Акцент в Программе форума 2019 года сделан на изучение и трансляцию наилучших практик в области этнокультурного развития народов и поддержки языкового многообразия регионов России.

Для участников Форума будут организованы конференции, семинары и лекции по теоретико-методологическим аспектам реализации национальной политики, образовательные курсы по измерению культурного многообразия, мастер-классы по написанию и реализации проектов и грантов. Представители субъектов РФ смогут пройти тренинг-программу и примут участие в конкурсе для лидеров некоммерческих организаций и специалистов в сфере государственной национальной политики.

Помимо этого, в рамках культурно-досуговой программы Форума участники мероприятия смогут посетить выставку субъектов Российской Федерации от Мультимедийного парка «Россия — моя история», встречи с представителями русских, марийских, еврейских, татарских, немецких и грузинских центров национальных общественных объединений.

Напомним, Всероссийский форум национального единства проходит в Перми в шестой раз. Организаторами мероприятия выступают администрация губернатора Пермского края и Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

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