Мадрид, , 16:03 — REGNUM Испанские диетологи в интервью изданию La Vanguardia назвали продукты, которые они не рекомендуют есть никому.

Диетологи назвали заблуждением утверждение, что есть якобы можно все, но в меру. По их мнению, есть ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона совсем.

Одним из таких продуктов, по мнению испанских диетологов — это рафинированная мука. Из-за нее происходит резкое повышение и падения уровня глюкозы в крови.

Диетолог, профессор школы «Гасма» в Кастельоне Пилар Эскер пояснила, что в процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества. Кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны.

В итоге диетологи рекомендуют отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.

Также следует избегать в рационе колбасных изделий. Не секрет, что колбасы наполовину, а то и больше, состоят из добавок, крахмала и других веществ.

Кроме того, рекомендуется отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Дело в том, что исследования ученого Дэвида Людвига из Гарвардского университета показывают, что молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

Не следует употреблять в пищу выпечку, снэки и полуфабрикаты, а также продукты, на этикетках которых есть такие надписи как «низкокалорийный», «зеро» и «без сахара».