Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В деревне Вистино Кингисеппского района Ленинградской области 18 октября состоялось совместное заседание Консультативного совета Северо-Западного федерального округа по вопросам коренных народов и консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Ленобласти. Темой встречи стало развитие этнокультурной инфраструктуры коренных, в том числе малочисленных, народов России, проживающих на территории Северо-Западного федерального округа. Основной идеей заседания стало объединение усилий регионов в вопросе сохранения традиций малочисленных народов, а также обмен опытом. Сегодня на Северо-Западе в семи из одиннадцати регионов насчитывается 300 тысяч представителей 9 финно-угорских народов. В 2013 году начал работу созданный полпредом Президента России в СЗФО окружной консультативный совет, в нынешнем году аналогичный орган заработал в Ленинградской области. Совместное заседание стало первым рабочим мероприятием двух советов.

«В регионах Северо-Запада накоплен большой опыт развития этнокультурной инфраструктуры коренных народов», — заявил на открытии заседания заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев.

В частности, в Карелии в рамках Года родных языков коренных народов создан ресурсный медиа-центр языков прибалтийско-финских народов, а в Ленинградской области построено и введено в эксплуатацию новое здание Вепсского центра фольклора в Подпорожском районе.На встрече было озвучено предложение создать объединенный музей коренных народов при Доме дружбы Ленинградской области — речь идет об организации с участием действующих местных музеев комплексной экспозиции, где были бы представлены экспонаты, представляющие культуры и традиции всех коренных народов региона. С такой идеей выступил руководитель Дома дружбы региона Владимир Михайленко.Ленинградская область выступила площадкой для обсуждения развития и сохранения традиций народов всего Северо-Запада не случайно. На территории области вместе с русскими издревле проживают пять финно-угорских народов: 1380 вепсов, 33 представителя народа водь, ижоры — 169 человек, а также народы из числа старожильческого финно-угорского населения — тихвинские карелы — 1345 человек и ингерманландские финны — 4366 человек.

Одним из центральных культурных событий в регионе является фестиваль «Древо жизни», который проходит более 30 лет в селе Винницы Подпорожского района.«Праздник должен иметь своё лицо и быть не похож один на другой: каждый год мы выбираем для него разные темы», — рассказала организатор вепсского фестиваля Надежда Ковальская. По ее словам, идея организации подворий с национальными угощениями и сувенирами народных промыслов позволила не только привлечь много гостей в село, но и распространилась на многие другие национальные праздники. И в регионе не намерены останавливаться с поддержкой национальных культур. Как рассказал на совместном заседании вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, регион поддержал заявку на проведение Всемирного конгресса финно-угорских народов в 2024 году.

Перед встречей участники заседания посетили музеи водской культуры в деревне Лужицы и ижорский музей с гончарной мастерской в деревне Ручьи, чтобы познакомиться с опытом Ленинградской области в сохранении культуры коренных народов лично.

На поддержку этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов по региональной государственной программе ежегодно выделяется более 13 млн рублей. В рамках федеральной субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России администрация региона привлекла средства на реализацию инфраструктурных проектов для трех поселений с преимущественным проживанием коренных малочисленных народов.

В рамках региональной программы проводятся курсы вепсского, водского и ижорского языков, консультации для преподавателей, лекции и практические семинары по народным промыслам. Также издаются учебные и интерактивные пособия, книги авторов из числа коренных народов. Винницкое сельское поселение Подпорожского района заняло третье призовое место на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, консультативный совет по делам коренных малочисленных народов был создан в декабре 2018 года. В совет вошли представители этих народов, органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области. Первое заседание совета состоялось 12 апреля 2019 года.