Веллингтон, , 15:47 — REGNUM Изменения в рекомендации и правила по внешнему виду военнослужащих внесли Силы обороны Новой Зеландии. Об этом 20 октября сообщает Daily Mail.

В соответствии с новыми правилами и рекомендациями военнослужащим-мужчинам будет разрешено делать неброский макияж, носить накладные ресницы средней длины и делать маникюр с покрытием прозрачным и светлым лаком. Также разрешается пользоваться духами либо одеколоном.

При этом сохраняется запрет на ношение пирсинга, кроме серёжек-гвоздиков в ушах, и необычных причёсок, вроде ирокеза. Красить волосы разрешено только в естественные цвета. Все изменения вступают в силу с 1 ноября текущего года.

Как пояснил контр-адмирал новозеландского флота Дэвид Прокто, внесение этих изменений должно показать отсутствие гендерных отличий между военнослужащими с точки зрения личной гигиены и внешнего вида.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске компанией по производству игрушек Mattel гендерно нейтральной куклы Барби (Barbie), особенность которой в том, что её пол и образ, в том числе стрижку и одежду, сможет выбрать владелец куклы.

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