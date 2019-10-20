Кемерово, , 14:43 — REGNUM Доследственная проверка условий содержания пожилых людей начата следователями в частном приюте для престарелых в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Проверка связана с публикацией рядом СМИ информации о плохих условиях содержания людей в приюте «Серафим». В частности, сообщалось, что персонал грубо обращается с пожилыми людьми, сотрудники, не имея медицинского образования, ставят уколы жильцам и проводят другие медицинские манипуляции.

Также говорилось, что жильцы приюта ютятся в маленьких помещениях, а аварийные выходы перекрыты кроватями.

Согласно предварительной информации, частный приют для престарелых «Серафим» в городе Ленинске-Кузнецком зарегистрирован в 2017 году как автономная некоммерческая организация. Приют не оказывал услуг по уходу для престарелыми в рамках государственного контракта.

В ходе доследственной проверки следователями будут изучены факты, изложенные в публикациях, будет проверена документация и условия содержания пациентов в приюте. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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