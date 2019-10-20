Хмельницкий, Украина, , 12:05 — REGNUM В городе Хмельницкий женщина хотела продать новорожденного ребенка за 10 000 гривен. Об этом 19 октября сообщил информационный ресурс «Факты ICTV».

Украинское СМИ сообщает, что сотрудникам правоохранительных органов о намерениях своей 24-летней дочери сообщила ее мать. Она сообщила, что девушка забеременела, когда находилась на заработках в Польше. Так как делать искусственное прерывание беременности было уже поздно, то ее дочь решила оставить новорожденного в роддоме города Винницы.

В Виннице беременная познакомилась с женщиной, которая лечилась от бесплодия. Они договорились, что после родов она отдаст ребенка ей. Для того, чтоб избежать процедуры усыновления, как сообщается в украинском СМИ, в момент родов женщина поступила в частную клинику по поддельным документам, использовав копию паспорта женщины, которой собиралась передать ребенка.

Правоохранительные органы установили, что за подделку документов врачи клиники, в которой рожала женщина, получили взятку в размере $2 тыс., а мать получила за новорожденного ребенка 10 тысяч гривен. Открыто уголовное дело по статьям о торговле людьми и о подделке документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Хмельницком мать пыталась продать двоих детей за $35 тыс.