20 октября 2019 | Время чтения 9 мин

Кто только не критиковал нашу интеллигенцию: Лев Гумилев, Антон Чехов, Владимир Ленин. А ведь именно от этой прослойки во многом зависела и зависит судьба нашей страны. В этой статье я попытался рассмотреть «корни» тех негативных качеств этой прослойки, за которые ее, небезосновательно, критиковали наши классики, а также постарался нащупать возможные пути решения этой проблемы.

Данила Уськов, , 11:38 — REGNUM В своем письме заведующему больницей Московского губернского земства в Солнечногорске Ивану Ивановичу Орлову от 22 февраля 1899 наш великий мыслитель и деятель культуры Антон Павлович Чехов писал по поводу интеллигенции следующее:

Павел Филонов. Композиция. Перерождение интеллигента. 1913

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало».

Леность и невоспитанность? Но культура требует огромного труда и тем более воспитанности. Стало быть, взаимоотношения прослойки, наделенной такими качествами, с культурой могут быть только весьма проблематичными… Истеричность? Психологическая нестабильность, разве не ее мы лицезрели в 91 году? Кроме того, и она тоже плохо сочетается с культурой. Но главные черты, названные Чеховым, помимо того, что «угнетатели выходят из ее же недр» (так и тут в 91 году они таки из этих «недр» и вышли!) — это фальшь и лицемерие. Что это такое в случае интеллигента? В случае интеллигента это означает, что он лишь прикидывается носителем культуры и просветителем, а на самом деле им не является. Он и есть Хлестаков. Именно прослойку хлестаковых мы увидели в 91 году и во время последующих событий. Тогда весь культурный марафет быстро слетел, и когда танки стреляли по законно избранному парламенту, ни одна интеллигентская душа не возмутилась (исключения я тут приводить не буду). А ведь тогда танки стреляли не только по парламенту и праву, но и по культуре и интеллигенции.

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. около 1850

Именно такие качества этой «прослойки», названные Чеховым, привели к тому, чему горько возмущался Ленин в 1917 году, называя ее известным нехорошим словом, и потом ужасались уже мы в 91-ом. Собирательно же эти качества лучше всего обобщил Гоголь в Хлестакове, создав этот объемный образ, способный включать в себя представителей различных слоев и прослоек. Не случайно знал толк в этом образе и упомянутый Мережковский. В статье «Гоголь и черт» Мережковский сравнивал Хлестакова не абы с кем, а с дьяволом. «Главная сила дьявола — уменье казаться не тем, что он есть», — такую характеристику, присущую дьяволу, находил Мережковский у Хлестакова и был в этом абсолютно прав. Кроме того, одной из определяющих дьявола черт является также соблазнение. Хлестаков как бы на автомате соблазнял местных чиновников, сам до конца не понимая, что им движет дьявол. Интеллигенция в лице Окуджавы, Ахиджаковой и многих других «уважаемых людей», соблазняла и соблазнила советский народ в перестройку. Те, кто делали это сознательно в основном получили свои дивиденды за соблазнение от элиты и продолжают получать до сих пор. Кому Театр, а кому «Плазу» имени отца…

Лия Ахеджакова HitmanXS

Но большинство пошло побираться и влачить маргинальное существование. Однако и тогда так ничего и не осознав. А такое неосознание стало возможно только исключительно благодаря шизофрении и идиотизму. Именно эти две черты как основополагающие сегодня необходимо добавить к тому, что называл Чехов. Иногда шизофрения и идиотизм носят, скажем так, «натуральный» характер. А иногда, так как эти черты начинают определять лик интеллигенции на постсоветском пространстве, под них уже подстраиваются и циники. С чем мы имеем дело в каждом отдельном случае, нужно рассматривать отдельно, тут же я, разумеется, рассматриваю общую картину.

Уличная торговля в 90-е Warnet.ws

А в этой общей картине шизофрения и идиотизм проступают не только у актеров, танцоров и музыкантов, но и у представителей априори особо интеллектуальных профессий, где выглядят особо выпукло.

Как-то читаю я текст о богине Кали одной интеллигентной дамы и вижу следующее:

«Когда я в 2001 году впервые посетила тот калькуттский храм и увидела богиню (богиню Кали — прим. У. Д.), священник мне тут же сказал: «Проси у неё что-нибудь! Обязательно проси! Богиня всегда исполняет желания, особенно людей, впервые посетивших её!». Надо сказать, желание моё действительно исполнилось…»

Попросив у Кали исполнения желания только потому, что на этом настоял местный служитель культа и порадовавшись, что это желание исполнилось, эта представительница «прослойки» далее пишет:

«Занятно, что главными «адресатами», выполняющими желания, являются, прежде всего, богини гневные и кровавые. Хотя в мифах они ни с чем хорошим для человека почти никогда не связаны, — но в повседневной религиозной практике предстают именно исполнительницами желаний. Чем грознее и страшнее богиня, — та же Кали — тем скорее и эффективнее она может прийти на зов своего адепта. Но нужно помнить, что последствия исполненного желания могут быть самыми непредсказуемыми!»

Если это не шизофрения и идиотизм, то я не знаю, что такое шизофрения и идиотизм… Одна половинка мозга отвечает за профессиональную компетенцию, а другая за собственно жизнь. Между ними пролегает непроницаемая перегородка. В зависимости от обстоятельств, включается то одна, то другая половина. Целостности нет. Связи с реальностью — тоже. Тогда о каких связях и тем более связи с такой непростой сущностью, как Отечество, может идти речь? Внешне — компетентный интеллигент, а внутренне обыкновенный безграмотный турист и мещанин, гораздо менее интересный и сложный, чем «тетя Дуся» из деревни.

Очередь в первый Макдональдс Gr.linkedin.com

Именно такой тип сознания встал во главе перестройки. Это сознание Хлестакова, который только кажется компетентным и вообще только кажется…

Вот еще один пример уже социальный и политический. Есть такая Дина Константиновна Кирнарская. Она музыковед и проректор Российской академии музыки им. Гнесиных. Как-то на телепередаче у Владимира Соловьева «Поединок» от 16 февраля 2017 года, посвященной Сталину, она изрекла следующее:

«Я хотела вспомнить то, чем я связана с темой Сталина»… Мне как-то довелось участвовать в фильме о смерти Сергея Прокофьева, которая по стечению обстоятельств произошла в один день с Иосифом Виссарионовичем. И про композитора, которого знает весь мир и которого играют и уважает весь мир не вспомнил почти никто. А диктатора провожала вся страна. И давили друг друга… И потому похороны Сергея Прокофьева прошли как-то очень стороной и почти были не замечены никем. Так это своего рода метафора отношения Сталина и культуры. Скольких он згноил…»

Стало быть, это «метафора отношения Сталина и культуры». Что ж, это очень типичная, если не сказать генеральная, интеллигентская «метафора», потому я ее и хочу рассмотреть. Разумеется, она порождена идиотизмом и шизофренией в вышеозначенных смыслах. Вот давайте посмотрим.

Дина Кирнарская Pirao.ru

Кто такой Сталин? Сталин в определенный момент нашей истории стоял у руля нашей страны. Какое отношение было у Сталина к культуре? Это широко известно. Он сам лично посещал Большой театр, ходил на «Дни Турбиных» Михаила Булгакова, защищал писателей, говоря «других писателей у меня для вас нэт» и так далее. То есть сам Иосиф Виссарионович лично делал многочисленные жесты, указывающие на то, что культура является как минимум очень важным слагаемым советской державы. Но это еще не всё. Советская система в целом, и во времена Сталина в том числе, создала гигантскую инфраструктуру из детских музыкальных школ и высших учебных заведений. Она поставила на книжные полки чуть ли не каждому гражданину классиков русской и мировой литературы, печатая их колоссальными тиражами. Каждый день огромная машина объясняла советским гражданам через бесчисленные свои институты, что Достоевский, Пушкин, Гете и многие другие — это хорошо. Что слушать надо Баха и Бетховена. Что каждый образованный человек должен хоть что-то знать о балете и, коли выпадет такая возможность, сходить в «Большой» или «Мариинку». Всё это факты, о которых Кирнарская, видимо, «забыла».

Сергей Прокофьев

Таким образом, гигантская система, если угодно, «загоняла» большое количество народных масс на концерты классической музыки, оперы и балета и выращивала таких, как Кирнарская, что бы она приобщала народ к культуре. Как сказал Ленин, система «берегла» кирнарских и выращивала их. Выращивала она и Прокофьевых. Но главное не это, а то, что без этой колоссальной махины, работающей на культуру, у условного Прокофьева не было бы слушателя. Ты можешь быть самородком и хоть «семь пядей во лбу», однако если система образования не подготовила достаточное количество людей с достаточно развитым музыкальным вкусом, то можешь играть свои произведения у себя дома, причем в основном не играть, а писать на бумаге и в стол, ибо для исполнения симфонии нужен большой оркестр, который, в свою очередь, также требует инфраструктуры… Таковы принципы функционирования культуры в соотнесении их с системой власти и никакие репрессии, о которых надо говорить отдельно, ничего тут принципиально не меняют. И не понимают этой картины только идиоты, причем, обращу внимание, идиоты, которые еще и работают в самой этой системе и, казалось бы, должны понимать, что к чему. Так ведь нет…

Похороны Сталина

Можно, конечно, критиковать культурную политику Сталина или его последователей. Да и, честно говоря, есть за что. Так, я, мягко говоря, не в восторге, от любви Сталина к творчеству гностика Булгакова. Но это совсем другой разговор. Тут-то речь не об этом, а о том, что в результате перестройки ушла эта колоссальная махина и, как бы любимая интеллигенцией, культура заимела «прекрасную» возможность поконкурировать «в чистом поле», в отсутствии «тоталитарного режима» и в условиях «демократии» с мировым борделем и бандитами. Ну и как результат?

То, что Кирнарская возомнила, что она может воспроизводить культуру в одиночку в «чистом поле» и на «голубом глазу» считает, что Прокофьев мог стать великим деятелем культуры в отсутствии сталинской системы, говорит только об утрате связи с реальностью, идиотизме и шизофрении… А потому мне пришла в голову мысль, что может быть идиотизм и интеллигенция — это синонимы? Что ж, пока интеллигенция будет оставаться «прослойкой» и не станет чем-то большим (классом, например), видимо так и будет…