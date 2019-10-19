Москва, , 21:58 — REGNUM На составы «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), нанесут двухметровые буквы «МЦД». Об этом 19 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Электропоезд «Иволга» Пресс-служба правительства Москвы

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, шрифт букв будет отсылать к графическим формам и образам, которые использовала Московская железная дорога в советское время.

«К запуску МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в конце 2019 года все поезда «Иволга» для МЦД будут брендированы», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, все составы «Иволга», которые будут осуществлять пассажирские перевозки по МЦД, будут оснащены разъемами для зарядки гаджетов, что даст возможность одновременно заряжать свыше 12 тыс. устройств.

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