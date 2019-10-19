Москва, , 21:31 — REGNUM По данным Департамента градостроительной политики Москвы свыше 30% обращений жителей связаны с вопросами переселения по программе реновации жилищного фонда. Об сообщается на официальном сайте ведомства.

Есть у реновации начало, нет у реновации конца Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе обсуждения проекта закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» заместитель руководителя Департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй отметил, что уже подобрано и утверждено более 350 стартовых площадок, так как выполнение сроков переселения жителей, попавших по программу, напрямую зависят от подбора площадок.

«На сегодня обеспечено начало переселения 15,5 тыс. жителей из 80 домов в 42 стартовые новостройки. До конца года будет обеспечено заселение 51 стартового дома. Таким образом, программа реновации вошла в активную стадию реализации», — заявил Валуй.

Он отметил, что с целью ускорения реализации программы была изменена продолжительность некоторых административных процедур, что позволило сократить время от стадии предроектных работ до ввода строительного объекта на 505 дней.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на данный момент в столице по программе реновации жилищного фонда строится 130 многоквартирных домов.

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