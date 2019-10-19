Екатеринбург, , 20:11 — REGNUM В Свердловской области после выпавшего 18 октября мокрого снега температура воздуха понизилась до отрицательной отметки. На улицах отмечается гололёд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гололед Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По данным синоптиков, ниже нуля столбик термометра продержится до 21 октября. Потом снова потеплеет и лёд растает. А пока представители МЧС советуют гражданам соблюдать осторожность на улицах.

Среди рекомендаций — подбирать не скользящую обувь и переобуть машины. Кроме того, спасатели советуют не ходить по наклонным поверхностям и идти медленно и осторожно. На работу или по другим делам советуют выходить из дома пораньше.

А тем временем некоторые уральцы отмечают, что хорошей мерой профилактики травм была бы своевременная обработка поверхностей противогололёдными материалами. Но коммунальщики озаботились этим далеко не ввезде, грустно констатируют граждане.