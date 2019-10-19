Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге в возрасте 69 лет ушел из жизни Герой России вице-адмирал Михаил Моцак, сообщил 19 октября бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Вице-адмирал Михаил Васильевич Моцак

«Ушёл из жизни настоящий профессионал, моряк-подводник, Герой России, который был моей опорой в период, когда я командовал флотом», — цитирует РИА Новости Попова.

По его словам, они вместе участвовали в операции по подъёму атомного подводного ракетного крейсера «Курск» в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года на глубине 108 метров после взрыва на борту. По официальной версии, сдетонировала одна из торпед, находившихся на подлодке.

В начале марта 2019 года во Франции на 86-м году жизни умер внук российского адмирала, руководителя Белого движения во время Гражданской войны Александра Колчака Александр.

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