Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

1 ноября

1 ноября 1941 года немецкие войска заняли город Бахчисарай в Крыму, а также Артёмовск и Горловку в Донецкой области.

Части Красной армии, защищавшие Тулу, последние три дня отражали немецкие атаки. Оборона города завершилась успешно.

В фонд обороны СССР к 1 ноября поступило более 1 млрд рублей деньгами и 1,3 млрд рублей облигациями госзаймов, а также много валюты, драгоценных металлов и камней.

1 ноября 1943 года началась Полоцко-Витебская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта Красной Армии.

Силы 4-го Украинского фронта в Крыму, прорвав оборону немцев на Турецком валу, вышли к Армянску.

Войска Северо-Кавказского фронта при поддержке Черноморского флота и Азовской военной флотилии начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию, ставшую одной из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Её целью был захват Керчи и порта Камыш-Бурун и создание плацдарма для освобождения Крыма в ходе грядущей Крымской операции 1944 года. Из-за шторма десант на главном направлении, северо-восточнее Керчи, вовремя высадиться не смог. Однако заброшенные у посёлка Эльтиген войска успешно укрепились на территории и отвлекли основные силы противника на себя.

1 ноября 1944 года закончилась Петсамо-Киркенесская операция Карельского фронта и Северного флота на севере Финляндии и Норвегии. Петсамская (Печенгская) область, использовавшаяся немцами и финнами для атаки на Мурманск, была полностью освобождена.